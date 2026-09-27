PCP quer passes a 20 euros em Lisboa, Porto e comunidades intermunicipais

"Perante a intenção do Governo de facultar um passe a vinte euros nas áreas metropolitanas de uso limitado à ferrovia, é necessário assegurar, com o correspondente financiamento pelo Estado, que seja esse o preço fixado para os passes Navegante [Lisboa] e Andante [Porto]", lê-se num comunicado de imprensa divulgado pelo PCP.

Em causa está o facto de a partir de hoje ser possível utilizar o Passe Ferroviário Verde (que custa 20 euros por mês) nos comboios suburbanos da CP em Lisboa e no Porto -- zonas nas quais a maioria dos cidadãos utiliza os passes Navegante e Andante, cujo custo é superior e incluem diferentes modalidades de transporte.

A bancada parlamentar comunista tenciona apresentar no parlamento várias iniciativas sobre o tema, nomeadamente, um projeto para fixar nos 20 euros o valor do passe intermodal nas áreas metropolitanas já a partir de 01 de janeiro.

O PCP considera ainda que, "além do reforço da oferta de transportes públicos nas áreas metropolitanas, é preciso estender a mesma a todo o país" e por isso defende igualmente "uma uniformização do preço em 20 euros dos passes nas restantes comunidades intermunicipais envolvendo todos os meios de transporte -- e não apenas a rodovia como acontece na maioria dos casos".

Entre as iniciativas que a bancada pretende apresentar na Assembleia da República está a gratuitidade destes títulos para maiores de 65 anos, o "alargamento da oferta em geral, dando prioridade ao reforço da manutenção ferroviária, à contratação e valorização de trabalhadores, ao aluguer de composições no mercado" bem como "a criação de uma única plataforma pública e nacional de transportes públicos, que permita conhecer as alternativas de preço e horários de transporte entre dois pontos do território nacional, conhecer em tempo real o tempo de espera pelo transporte, possibilitando ainda a aquisição de todos os bilhetes necessários".

No sábado, em comunicado, o Governo adiantou que o alargamento do Passe Ferroviário Verde permite que, por 20 euros mensais, um passageiro possa "viajar por todas as linhas da CP, de norte a sul do país, à exceção do Alfa Pendular e Intercidades (1ª Classe), seja em deslocações frequentes para trabalhar, estudar ou em viagens de lazer".

"Nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, os passageiros que se desloquem exclusivamente de comboio podem usar apenas o Passe Ferroviário Verde em vez do passe intermodal Navegante (Lisboa) ou Andante (Porto), o que representa uma redução do custo mensal para metade", refere-se na mesma nota, sublinhando-se que nas deslocações em localidades exteriores à Área Metropolitana do Porto "as poupanças podem ser mais significativas".

O Ministério das Infraestruturas e Habitação adiantou ainda que o alargamento do Passe Ferroviário Verde "à Fertagus está a ser operacionalizado e será anunciado oportunamente".