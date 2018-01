PCP questiona ministério da Economia sobre eventual fecho da Electro-Arco

Lusa29 Jan, 2018, 12:55 | Política

Na pergunta enviada na semana passada ao ministério tutelado por Manuel Caldeira Cabral, o PCP começa por referir que em novembro último a Lincoln Electric, "através de uma carta que dirigiu aos trabalhadores da Electro-Arco (unidade fabril integrada da referida multinacional, sita na Venda do Alcaide, concelho de Palmela), manifestou a intenção de pôr fim ao ciclo de produção" da empresa.

Nessa carta, prossegue o PCP, "a administração da empresa anunciava o início do processo de despedimento coletivo dos cerca de 60 trabalhadores" e, em 22 de dezembro, os trabalhadores receberam "nova carta a confirmar a intenção de encerramento da fábrica, previsto para 06 de março" deste ano e a referir os termos do processo.

A Electro-Arco produz elétrodos para o mercado português e para exportação, "tendo sido em 2016 uma das empresas com maior volume de negócios no distrito de Setúbal" e "é a única unidade fabril" naquele distrito "com este tipo de produção", salienta o PCP.

O Partido Comunista Português (PCP) acrescenta que a administração da empresa justifica a intenção "com a diminuição de encomendas e com a possibilidade de transferir a produção para outras unidades do grupo noutros países, expressando, contudo, o interesse em continuar a ter o monopólio na comercialização deste material" em Portugal.

Como "a defesa da produção nacional e da salvaguarda da atividade industrial do país exige a intervenção direta do Governo, assim como a defesa dos postos de trabalho e dos direitos dos trabalhadores", o PCP questiona o ministério da Economia sobre qual o acompanhamento que está a ser feito relativamente à empresa e que medidas o Executivo vai tomar "para evitar o encerramento e garantir a sua laboração".