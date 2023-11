PCP. Raimundo assume "alegria imensa" por liderar partido nas legislativas

Em declarações à Lusa sobre o seu primeiro ano de mandato enquanto secretário-geral do PCP, que se assinala este domingo, Paulo Raimundo disse que "passou muito rápido e parece que foi ontem".

"É um balanço muito positivo, muito intenso, muito ligado ao concreto, à vida, com uma boa resposta do meu partido à situação muito difícil e exigente que está colocada. Estou satisfeito, mas com muito, muito por fazer", afirmou.

Segundo o secretário-geral do PCP, "tomar a iniciativa" e reforçar o contacto com as populações e os seus problemas era precisamente uma das conclusões assumidas pelo partido na Conferência Nacional de novembro de 2022, na qual tomou posse.

"Estamos longe daquilo que gostaríamos, mas estamos no caminho certo. Não concretizámos as conclusões todas por inteiro da Conferência, mas estamos a ir no caminho certo desta maior ligação às populações, aos seus problemas", referiu.

Paulo Raimundo salientou que o PCP não quer apenas constatar os problemas das populações, mas também "intervir sobre eles", e referiu que o partido defende que "a realidade da vida não tem nada a ver com a propaganda que é vendida".

Salientando que são necessárias "soluções para a vida" da população, Paulo Raimundo considerou que as eleições legislativas antecipadas vão ser "uma oportunidade de abrir caminho para a alternativa que se impõe e que só é possível garantir com o reforço da CDU e do PCP".

"Não quero antecipar prognósticos nem avaliações, mas estamos muito confiantes, porque estamos neste contacto com as pessoas, estamos ligados aos problemas. As pessoas sabem que aquilo que fazemos e dizemos têm correspondência com a realidade delas", referiu.

Paulo Raimundo disse ser "um desafio enorme" e uma "alegria imensa" liderar o PCP nestas eleições legislativas.

"É um privilégio, com a consciência de que, num partido como o PCP, a figura do líder, vou-lhe chamar assim, tem a importância que tem. É importante, mas não é nada sem o coletivo partidário a funcionar, e é por isso que eu estou muito entusiasmado e confiante: pela resposta que o coletivo partidário está a dar e vai dar", frisou.

Paulo Raimundo foi eleito para substituir Jerónimo de Sousa como secretário-geral do PCP em 12 de novembro de 2022, na Conferência Nacional do partido organizada em Corroios, distrito de Setúbal, tornando-se no quarto líder comunista desde o 25 de abril de 1974.