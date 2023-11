PCP volta a colar Partido Socialista à direita

O líder comunista reagiu também ao anúncio do Presidente da República, de dissolução do Parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas e pede que o próximo ato eleitoral seja uma oportunidade de reforço do PCP.Questionado sobre a possibilidade de haver uma nova geringonça, Paulo Raimundo não responde e pede apenas que se corte com as políticas de direita.Já sobre as notícias que dão conta de que o Ministério Público entende que os arguidos tinham capacidade de influenciar ou controlar o PCP, o secretário-geral do PCP desmente qualquer envolvimento.