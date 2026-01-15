Pedro Duarte acredita que "na hora da verdade" portugueses vão escolher Mendes

Pedro Duarte falava aos jornalistas no Mercado do Bolhão, onde aguardou pelo candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP, que esteve acompanhado nesta breve passagem pelos seus mandatários nacional, Rui Moreira, e distrital, Fernando Póvoas.

Questionado sobre as sondagens, na maioria negativas para Marques Mendes, o autarca do Porto recordou que, nas autárquicas de outubro, os estudos de opinião também o davam a perder as eleições "de forma relativamente generalizada".

"Há uns meses tinha a convicção que, na hora da verdade, as pessoas escolhem aquilo que é melhor para si próprias e é melhor para a sua comunidade. E acho que neste caso vai acontecer o mesmo", afirmou.

O antigo ministro reafirmou o seu apoio "cada vez mais convicto" ao que considerou "o candidato mais bem preparado e com melhores condições para dar ao país serenidade e estabilidade".

"Acho que nós temos e vivemos tempos de grande incerteza do ponto de vista internacional e a pior coisa que poderíamos fazer era estar a acrescentar instabilidade interna a uma incerteza externa", avisou.

Por isso, apelou aos eleitores que não "brinquem com coisas sérias e façam uma aposta que assegure um futuro próspero para o país".

"O momento certo é o momento em que a pessoa na urna vai estar confrontada com uma decisão. Messe momento-chave, as pessoas, eu não tenho dúvidas nenhumas, vão optar por aquilo que é a opção mais certa, mais segura, mais estável e que dá mais perspetiva de futuro. Nesse momento, eu acho que os portugueses vão fazer a escolha certa", afirmou.

Nesta iniciativa no Bolhão, a comitiva de Marques Mendes esteve a poucos metros da adversária Catarina Martins, apoiada pelo BE, mas os dois não se chegaram a cruzar.

Sempre conduzido por Rui Moreira, o candidato foi cumprimentando vários comerciantes, numa altura em que o mercado já não tinha muitos clientes.

"É com o povo que eu quero ganhar. E estou absolutamente convencido que é com o povo que vou passar à segunda volta", disse Mendes, em breves declarações aos jornalistas.

Questionado que presente daria ao líder do Chega, no dia em que André Ventura completa 43 anos, Mendes recusou fazer essa oferta.

"Não, não vou dar presente, mas desejo-lhe um feliz aniversário. Se ele faz anos hoje, não sabia, eu desejo-lhe que tenha um bom dia de anos, desejo isso a toda a gente também", disse.

Mais sorte teve uma das noras do candidato, que faz anos na sexta-feira, e a quem Marques Mendes, acompanhado da mulher, de parte da comitiva e da comunicação social, comprou um perfume num dos centros comerciais na baixa do Porto.