Pedro Duarte confirma apoio do PSD a Álvaro Santos para a presidência da CCDR-Norte

"Julgo que é já público, o PSD apoia a candidatura do engenheiro Álvaro Santos, e isso será também seguido pela distrital do Porto", disse hoje aos jornalistas, à margem de uma visita às obras no bairro do Bom Pastor, no valor de 3,2 milhões de euros.

Hoje, o Jornal de Notícias (JN) escreve que a "liderança da região Norte será disputada entre `vice` de Gaia e António Cunha", atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

A Lusa tentou contactar quer Álvaro Santos quer António Cunha, sem sucesso até ao momento.

"Eu não queria deixar de dizer que apesar de toda a consideração que tenho pelo professor António Cunha [atual presidente da CCDR-N], tenho uma enorme admiração pelo engenheiro Álvaro Santos, que é uma personalidade que tem uma grande experiência política e que tem as condições técnicas, também, para exercer bem a função", disse também Pedro Duarte, quando questionado sobre o tema.

O autarca do Porto relembrou que Álvaro Santos "é quadro da CCDR de origem profissional", tendo também "uma grande experiência autárquica, uma delas até mais recente numa câmara municipal vizinha e amiga do Porto, como é a Câmara Municipal de Gaia".

"Acho que a CCDR ficará, certamente, muito bem entregue", concluiu.

De acordo com o jornal Expresso, há um acordo entre o PSD e o PS para dividir as presidências das CCDR a nível nacional, com o PSD a ficar com o Norte e Centro e o PS com Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

Ao contrário do que aconteceu nas últimas eleições, em que o presidente foi eleito apenas pelos presidentes de câmara, nas próximas eleições, que irão decorrer em 12 de janeiro, o colégio eleitoral será mais alargado, incluindo todos os eleitos locais da região.

De acordo com a Lei Orgânica das CCDR, o presidente é eleito pelos presidentes de câmara, presidentes das assembleias municipais, vereadores eleitos e deputados municipais (incluindo os presidentes das juntas de freguesia), através de sufrágio "individual e secreto, em urna, e cada eleitor dispõe de um voto".

Já um dos vice-presidentes "é eleito pelos presidentes das câmaras municipais que integram a área geográfica abrangida pela respetiva CCDR", outro "é eleito pelos membros do conselho regional, que não integrem o referido conselho em representação de autarquias locais ou associações de autarquias locais".

Haverá ainda cinco vice-presidentes nomeados pelo Governo para as áreas da educação, saúde, cultura, ambiente e agricultura.