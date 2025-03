Pedro Duarte não será candidato a mais cargos além de Câmara do Porto

O governante, que falou no Porto, à margem de uma conferência promovida pelo jornal Eco, com o tema do futuro da comunicação social, reafirmou que a sua "cadeira de sonho na política é a cadeira de presidente da Câmara Municipal do Porto".

"Eu estou numa fase final de decisão", indicou.

Contudo, "há uma decisão que eu já tomei e é claro para todos. Depois da missão que estou a desempenhar enquanto ministro, se voltar a assumir uma função política, essa será a de candidato à Câmara Municipal do Porto", realçou.

"E, portanto, eu não serei candidato a mais nada no Governo, na Assembleia, seja onde for, que não seja isso. Agora é uma decisão que eu tenho de tomar e não demorará muito", salientou.

Questionado sobre se esperaria pelo resultado das eleições legislativas, Pedro Duarte disse que não acredita que seja preciso "tanto tempo".