Pedro Duarte toma posse como presidente da Câmara do Porto a 05 de novembro

De acordo com um edital assinado hoje pelo presidente cessante da Assembleia Municipal, Sebastião Feyo de Azevedo, pelas 18:00 do próximo dia 05 de novembro, no Mosteiro de São Bento da Vitória, terá lugar "o ato de instalação da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal do Porto, na sequência do ato eleitoral".

Num segundo edital, Feyo de Azevedo convocou ainda para o mesmo dia, mas pelas 21:30, a primeira reunião da Assembleia Municipal "com o ponto único da eleição do presidente e secretários da mesa" daquele órgão.

No passado dia 12 de outubro, a coligação PSD/CDS-PP/IL conseguiu eleger Pedro Duarte como presidente da autarquia e mais cinco vereadores. Também com seis eleitos para a vereação ficou a lista do Partido Socialista, liderada por Manuel Pizarro, e o Chega conseguiu eleger um vereador, Miguel Corte-Real.

Para a Assembleia Municipal, a coligação PDS/CDS-PP/IL conseguiu eleger 15 deputados municipais, o PS 13, o Chega quatro, o Livre dois deputados, o movimento independente de Filipe Araújo elegeu também dois, assim como a CDU (PCP-PEV), e o Bloco de Esquerda elegeu um deputado único.

Já nas juntas de freguesia, cujos presidentes são membros por inerência da Assembleia Municipal, o PSD/CDS-PP/IL conquistou cinco das sete juntas e o PS ganhou as restantes duas.