Política
Autárquicas 2025
Pedro Duarte vence. Porto "deu mais uma prova de grandiosidade"
Ao reivindicar a vitória nas eleições autárquicas, Pedro Duarte, eleito para a sucessão de Rui Moreira na presidência da Câmara Municipal do Porto, deixou "uma primeira felicitação" e "agradecimento" aos 11 candidatos que não conseguiram atingir os seus objetivos.
"É um grande portuense e não tenho dúvidas de que, apesar do resultado de hoje, continuará disponível para ajudar a cidade do Porto", reforçou Pedro Duarte.
"Optámos por fazer uma campanha diferente. Estivemos sempre pela positiva, rejeitámos o politicamente correto, rejeitámos ir atrás dos analistas políticos, que nos davam sucessivamente conselhos e sugestões na comunicação social, rejeitámos ir atrás de ondas que nos tentavam manipular e induzir a ir num determinado sentido, estivemos sempre próximos das pessoas, a olhar para o interesse dos portuenses", enumerou.
"Foi uma campanha arriscada, mas conseguimos".