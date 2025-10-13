Pedro Duarte vence. Porto "deu mais uma prova de grandiosidade"

"Ganhou a democracia e a democracia ganha-se com aqueles que ganham as eleições e com aqueles que não conseguem ficar em primeiro lugar", afirmou o ex-ministro social-democrata, que deixou ainda "uma saudação especial" ao candidato socialista, Manuel Pizarro.



"É um grande portuense e não tenho dúvidas de que, apesar do resultado de hoje, continuará disponível para ajudar a cidade do Porto", reforçou Pedro Duarte.



"Optámos por fazer uma campanha diferente. Estivemos sempre pela positiva, rejeitámos o politicamente correto, rejeitámos ir atrás dos analistas políticos, que nos davam sucessivamente conselhos e sugestões na comunicação social, rejeitámos ir atrás de ondas que nos tentavam manipular e induzir a ir num determinado sentido, estivemos sempre próximos das pessoas, a olhar para o interesse dos portuenses", enumerou.



"Foi uma campanha arriscada, mas conseguimos".