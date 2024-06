O cabeça de lista do PAN às Europeias negou que a presença assídua da porta-voz do partido na campanha se deva a falta de confiança. Num dos poucos dias em que Inês de Sousa Real não esteve presente, Pedro Fidalgo Marques disse que o partido não tem feito uma aposta forte no contacto com a população por uma questão de equilíbrio.