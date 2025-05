Pedro Nuno acusa Governo de usar imigração para esconder péssimos resultados

"Eu vi sobretudo que o Governo está a tentar usar a imigração para fazer campanha e sobretudo tentar garantir que não se fala daqueles que são os péssimos resultados que Luís Montenegro nos deixa na sua governação, nomeadamente a contração económica e é muito importante que nós não nos esqueçamos disso", afirmou o líder socialista numa ação de pré-campanha em Barcelos, questionado pelos jornalistas sobre a notificação de imigrantes para saírem do país.

E continuou: "Luís Montenegro assentou os seus "bons resultados no país, para apresentar a Portugal, na economia e aquilo que nós temos não é uma economia a crescer pouco, é uma economia em contração económica e este é o principal resultado negativo, para todos nós infelizmente, que Luís Montenegro nos deixa".

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, confirmou hoje que a Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) vai começar a notificar 4.574 cidadãos estrangeiros, na próxima semana, para abandonarem o país voluntariamente em 20 dias.

Perante a insistência dos jornalistas sobre a sobre a questão da imigração, o líder do Partido Socialista disse que aquilo que o Governo está a apresentar "são os resultados do trabalho da AIMA" e que "estão a tentar colocar na agenda o tema para não se falar no fracasso da governação na área da saúde".