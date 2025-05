Pedro Nuno alerta que AD e IL resultaria numa "coligação radical"

"Para termos estabilidade nós precisámos mesmo de uma vitória do PS e ela é importante para fazermos uma mudança segura que o Governo da AD não conseguiu fazer. Falhou na saúde, falhou na economia e agora, com a IL, aí sim, teríamos uma coligação radical que poria em causa o Estado social em Portugal", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava durante uma arruada na cidade da Guarda.

Questionado sobre a estabilidade política em Portugal, o líder socialista reforçou a ideia de que, com o passado de Luís Montenegro, ele "não vai conseguir garantir estabilidade no futuro".

"O PS com uma vitória conseguirá garantir as condições de estabilidade, vamos dialogar com os partidos, não há nenhum outro partido que consiga mais facilmente garantir a estabilidade do que nós. O atual primeiro-ministro não consegue, não garantiu até agora, não vai garantir no futuro", salientou nesta arruada, em que esteve acompanhado pela cabeça de lista do PS pela Guarda às legislativas do dia 18, Aida Carvalho.