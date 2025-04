Pedro Nuno apresenta programa eleitoral com IVA ZERO no cabaz alimentar

O PS apresentou o programa eleitoral para as legislativas antecipadas de 18 de maio. Propõe IVA ZERO permanente para um cabaz alimentar com bens essencias. Propõe também a subida do salário mínimo nacional para pelo menos 1.110 euros até 2029 e a redução das horas de trabalho semanal.

Pedro Nuno Santos propõe a criação de um "Programa Pé-de-Meia", que atribui 500 euros em certificados de aforro a cada criança nascida a partir de janeiro deste ano.



Quer aumentar em 50% o abono de família para as crianças entre os 3 e os 6 anos de idade de todos os escalões, medida que custará 140 milhões de euros.



O partido socialista propõe ainda a descida do IVA para 6% na eletricidade para as famílias com potência contratada de até 6,9.



Sobre o custo total de todas estas medidas que considera prioritárias, o PS diz que poderiam ser pagas com o valor da descida do IRC proposta pelo Governo da AD.