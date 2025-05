Foto: José Sena Goulão - Lusa

É desta forma que o agora ex-líder do PS reage ao anúncio da candidatura de José Luís Carneiro ao cargo de secretário-geral do partido e à possibilidade de o ex-ministro ser o único candidato à sucessão.



Pedro Nuno Santos marcou presença na reunião da Comissão Nacional do PS, mas saiu ainda antes do fim do encontro.