Pedro Nuno diz que é Hugo Carneiro que tem que pedir desculpa à liberdade de imprensa

"Nem sabia que o senhor deputado [Hugo Carneiro] ainda estava a falar porque na realidade ele tem que fazer um pedido de desculpa é à comunicação social e à liberdade de imprensa e à nossa democracia", afirmou o líder socialista.

Pedro Nuno Santos continuou: - "aquilo que nós fazemos é defender a democracia, o direito à comunicação social fazer o seu trabalho e o direito aos portugueses de saberem a verdade, isso é o que o senhor deputado devia estar a defender também".

O Expresso noticiou na quarta-feira que o primeiro-ministro entregou uma nova declaração à Entidade para a Transparência, referindo mais empresas com as quais a Spinumviva trabalhou e fê-lo na véspera do debate televisivo com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

Durante uma visita a Barcelos, distrito de Braga, numa ação de pré-campanha para as eleições de 18 de maio, o secretário-geral do PS insistiu que o primeiro-ministro é "o principal fator de instabilidade política" em Portugal.

"Tudo isto significa que o principal fator de instabilidade política em Portugal é Luís Montenegro, ora se por algum acaso, se por alguma razão Luís Montenegro ganhar estas eleições nós não estamos livres de voltar a ter uma crise política em pouco tempo", frisou.

Por isso, defendeu que é preciso "garantir estabilidade, iniciar uma nova vida na política em Portugal" e considerou que isso se faz, "obviamente, com o PS que tem equipa com experiência, com competência" para resolver "os problemas que eles não conseguiram resolver".

"E para não estarmos sistematicamente num ambiente de instabilidade que nos é trazido pela vida profissional e pessoal de Luís Montenegro", acrescentou.

Segundo Pedro Nuno Santos, aquilo que tem vindo a público por parte da comunicação social é suficiente se perceber "que Luís Montenegro não tem condições para ser primeiro-ministro, nem para ser candidato a primeiro-ministro, e que só trará instabilidade política a Portugal se ficasse a liderar o PSD depois de 18 de maio".

Nesta ação, o líder socialista esteve acompanhado do cabeça de lista do PS pelo distrito de Braga, Luís Carneiro.