Pedro Nuno diz que vitória do PSD manteria instabilidade com PM "ensombrado"

"A ética é uma dimensão importante, mas a dimensão da estabilidade também. Se, no limite, Luís Montenegro vencesse as eleições nós teríamos um primeiro-ministro permanentemente ensombrado por suspeitas e por dúvidas e portanto a instabilidade manter-se-ia em Portugal", disse Pedro Nuno Santos aos jornalistas à margem de uma visita à Futurália, em Lisboa.

O líder do PS defendeu que esse é um ponto central na atual situação política, considerando é preciso assegurar que, depois das eleições legislativas de 18 de maio, Portugal vai ter "estabilidade e não um primeiro-ministro que continuará ensombrado com suspeitas graves" que, disse, não se resolvem com atos eleitorais.

"Há quem diga que os portugueses não ligam à ética. Eu cá acho que ligam. A dimensão ética é importante, mas tão importante como ela, é a dimensão da estabilidade", defendeu.

Sobre a presença nas listas do PSD de Hernâni Dias, antigo secretário de Estado que se demitiu devido a uma polémica com uma empresa imobiliária, Pedro Nuno Santos não mostrou qualquer surpresa.

"Se Luís Montenegro também está por que é que Hernâni Dias não haveria de estar?", perguntou.

Questionado sobre as listas do PSD e a presença de vários ministros, o líder do PS escusou-se a comentar em detalhe estas escolhas.

"Acho que foram maus ministros e portanto também não vão ser bons deputados. Nós não ganhamos nada com a presença de vários deles nas listas, mas isso é o PSD que se tem que responsabilizar pelas suas escolhas e serão depois confrontados depois com o voto", disse.