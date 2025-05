Pedro Nuno garante governação com "estabilidade" caso vença as eleições

"O pior que podia acontecer era, depois do dia 18 de maio, continuarmos numa situação de instabilidade", considerou, acrescentando que só haverá "estabilidade a sério" se o PS vencer.



Questionado sobre as possíveis condições de governabilidade após as eleições, Pedro Nuno Santos vincou que o escrutínio só acontece a 18 de maio e que não é feito "em sondagens que sistematicamente falham", criticando nomeadamente as sondagens da Universidade Católica para a RTP.



"O PS vai ganhar e derrotar a AD", afiançou. Mas "para isso acontecer é preciso que as pessoas votem", para "não acordarmos na segunda-feira com um Governo radical da AD e Iniciativa Liberal, a por em causa o que mais extraordinário construímos: o Estado social."



Quanto aos indecisos, Pedro Nuno voltou a apontar críticas a Luís Montenegro e ao Governo da AD e pediu confiança no PS como "força progressista" que "quer aumentar salários, pensões, construir casas e salvar o SNS".