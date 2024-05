Pedro Nuno rejeita "pânico" com sondagens que preveem crescimento da extrema-direita

José Sena Goulão - Lusa

Declarações do líder do PS em Évora, onde, minutos antes, o ainda eurodeputado socialista Carlos Zorrinho defendeu "cedências" nas políticas de imigração e em matérias como o controlo de fronteiras, com o objetivo de que o debate sobre a segurança não seja monopolizado por quem ganha votos à custa do medo dos imigrantes.



O secretário-geral do PS admite compromissos, mas sem retrocessos, e promete um combate a "toda a direita".



A propósito da imigração, a caravana do PS visita esta sexta-feira o Centro para as Migrações do Fundão, no distrito de Castelo Branco. Durante a tarde, os socialistas seguem para o distrito da Guarda.