Pedro Nuno Santos desvaloriza as críticas que alguns socialistas lhe estão a dirigir após as declarações que fez sobre imigração. O secretário-geral do PS garante que os ex-governantes do PS fizeram o melhor possível, mas sublinha que Portugal tem de ter capacidade para receber cidadãos estrangeiros. Foi a resposta às críticas dentro do partido depois de ter desistido do regime de manifestação de interesse.