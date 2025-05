Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de não ter condições de ser candidato a primeiro-ministro

O líder do PS considera que o chefe do Governo protagonizou uma ação de campanha na festa de ontem, nos jardins do Palácio de São Bento, que assinalou o 25 de Abril e do Primeiro de Maio. Em Torres Vedras, Pedro Nuno Santos apontou, ainda, o dedo ao primeiro-ministro por, alegadamente, querer ocultar a lista de clientes da empresa Spinumviva.