Pedro Nuno Santos diz que Passos Coelho nunca entendeu que, há oito anos, a maioria do povo português rejeitou que ele governasse o país e acusou Luís Montenegro de esconder a vontade de um entendimento com o Chega.

No jantar de natal do Grupo Parlamentar do PS, António Costa reagiu às afirmações de Pedro Passos Coelho e disse que "o azedume" não merece comentário.