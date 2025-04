Pedro Nuno Santos apela à concentração de votos no PS para derrotar AD

"Nós vamos trabalhar para ganhar as eleições. Esse é o nosso grande objetivo e, como nós vimos há um ano, o Presidente da República chamou o partido mais votado a formar governo. E por isso é que é tão importante nós concentrarmos os votos no PS para conseguirmos derrotar a AD e formarmos governo", afirmou Pedro Nuno Santos, depois de entregar no Tribunal de Aveiro a lista de candidatos socialistas às eleições antecipadas de 18 de maio.

Em Aveiro, onde é cabeça de lista, Pedro Nuno Santos disse estar muito confiante nas listas do partido e no programa que apresentaram ao país, defendendo que é preciso encerrar um capítulo de suspeição sobre um líder de Governo.

"Temos que encerrar este capítulo e iniciar uma nova fase com propostas que ajudam a resolver de forma eficaz e concreta os problemas dos portugueses. Nós estamos concentrados em ter uma vitória e é nisso só que vamos estar concentrados até ao dia 18 de maio", afirmou.