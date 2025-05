Pedro Nuno Santos confiante com "loucura" no Porto: "Vamos ganhar"

", disse o líder do PS aos jornalistas, durante uma arruada com direito a balões, confetes, gritos de "vitória", mas também a habitual confusão, perante o ar curioso de muitos turistas e comerciantes.Ao secretário-geral socialista, e após um almoço-comício em Paços de Ferreira, onde estiveram cerca de mil pessoas, juntaram-se centenas de apoiantes, numa ação de campanha que, sublinha o candidato a primeiro-ministro, dá confiança ao PS para as eleições de domingo.Questionado sobre se já esperava a mobilização conseguida, Pedro Nuno Santos confessou: "", e atirou: "".Mas, é também na reta final da campanha que o líder do PS pede aos portugueses reflexão sobre uma questão em que os socialistas têm insistido, sobretudo na última semana de campanha: "", disse, numa referência ao primeiro-ministro e candidato da AD, Luís Montenegro.E acrescentou: Os portugueses que não queriam estas eleições não vão premiar quem os atirou para elas e vamos ter uma mudança".Ao lado do secretário-geral do PS, que no final da arruada, num palco montado para uma curta intervenção, voltou a apelar ao voto no PS, estiveram figuras do partido como o cabeça de lista pelo Porto, Fernando Araújo, Luísa Salgueiro, autarca socialista e presidente da Associação Nacional de Municípios, o ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, ou ainda o eurodeputado Francisco Assis.