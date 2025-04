Foto: Lusa

Pedro Nuno Santos esteve esta terça-feira na abertura conferência anual do jornal Eco. Perante uma plateia de empresários, o secretário-geral do PS voltou a mostrar-se contra a proposta da Aliança Democrática para a redução do IRC e devolveu as acusações de despesismo lançadas por Luís Montenegro ao programa eleitoral do PS.