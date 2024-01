Lusa

Critica ainda a Aliança Democrática, a coligação anunciada entre PSD, CDS e PPM, cujo acordo é assinado amanhã.



O líder do PS diz que é um projeto recauchutado que não consegue esconder o vazio que representam os sociais-democratas.



O novo líder do PS falou hoje ao Congresso Socialista, num discurso em que se manifestou ainda, João Alexandre, solidário com António Costa.