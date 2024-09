Pedro Nuno Santos fechou as primeiras condições para viabilizar o Orçamento do Estado. Garante que o PS nunca aprovará o documento se o governo insistir nas propostas para o IRS e o IRC.

No discurso da rentrée, em Tomar, o secretário geral do PS avançou ainda que os socialistas estão disponíveis para aprovar um retificativo se o orçamento for chumbado.