Pedro Nuno Santos. Governo não vê incompatibilidade em contrato público com empresa de família

“Na sequência das dúvidas que têm sido suscitadas recentemente a propósito de eventuais situações de impedimento relativas a membros do Governo, importa esclarecer” que, lê-se na nota enviada às redações pelo gabinete da ministra de Estado e da Presidência.Segundo o Governo, este impedimento também é aplicável às sociedades comerciais por si detidas em percentagem superior a dez por cento, ou cujo capital social por si detido seja superior a 50 mil euros.

O esclarecimento surge depois de ter vindo a público que a Tecmacal, empresa do pai de Pedro Nuno Santos na qual o ministro detém 1% e o pai 44% do capital, fez um contrato com uma entidade pública - o Centro de Formação da indústria do calçado.

“O mesmo impedimento é ainda(pais, avós, filhos, netos, etc.) e colaterais até ao 2.º grau (irmãos)”, acrescenta a nota.O Governo frisa que, já em 19 de setembro de 2019, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República tinha esclarecido queou que corram os seus trâmites sob a direção, superintendência ou tutela de mérito do órgão do Estado em que o titular de cargo político exerce funções (grosso modo, no âmbito do respetivo Ministério)”., como o próprio parecer atesta, uma vez que a lei nova já era conhecida à data da sua aprovação unânime.

“Este aspeto – central para a compreensão dos deveres a que estão sujeitos os membros do Governo e as limitações à liberdade de iniciativa económica dos seus familiares – tem sido, apesar de profusamente conhecido e transmitido pela comunicação social em 2019, lamentavelmente omitido nas notícias produzidas a este respeito”, conclui o gabinete da ministra de Estado e da Presidência.