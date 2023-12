Pedro Nuno Santos leva vantagem na corrida à liderança do PS

Mais de 16 mil militantes votaram na sexta-feira, no primeiro dia de eleições internas para escolher o novo secretário-geral do PS e sucessor de António Costa no cargo.A votação prossegue este sábado nas federações distritais de Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu e nas federações regionais do Algarve, Baixo Alentejo, Açores e Madeira.

Além do novo líder do partido, os socialistas vão eleger 1.400 delegados (aos quais se juntam 1.100 delegados por inerência) ao Congresso Nacional, que se reunirá entre 05 e 07 de janeiro, na Feira Internacional de Lisboa.