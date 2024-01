Pedro Nuno Santos diz que quer ter uma boa relação com Presidente e respeita a liberdade dentro do partido nas criticas feitas a Marcelo.

O novo secretário-geral do PS homenageou o fundador do partido antes de fazer o discurso de encerramento do Congresso do PS.



No dia em que passam sete anos sobre a morte de Mário Soares, Pedro Nuno Santos não evitou, desta vez, a entrada principal da FIL para, ao lado de António Costa, homenagear o primeiro secretário geral do partido e desejar o melhor para o líder cessante.