Pedro Nuno Santos rejeita elevado custo orçamental das medidas do PS

Pedro Nuno Santos responde assim ao primeiro-ministro, que desafiou PS e Chega a dizerem onde cortavam para acomodar a despesa que foi aprovada contra a vontade do Governo.Ora, o líder socialista diz agora que as medidas de iniciativa do PS representam apenas 280 milhões de euros por ano, mas deixa de lado as contas do IRS.





Reportagem de Inês Ameixa.



Declarações do secretário-geral do PS depois de Pedro Nuno Santos ter recebido o porta-voz do Livre, no Largo do Rato.