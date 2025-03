Pedro Nuno Santos rejeita responsabilidades na crise política

Entrevistado, segunda-feira à noite, na RTP, o líder socialista rejeitou responsabilidades na crise política e defendeu que o PS nunca poderia ter viabilizado a moção de confiança apresentada pelo Governo.Nesta entrevista à RTP, o secretário-geral do PS comprometeu-se também em atingir os dois por cento do PIB em Defesa, caso chegue ao cargo de primeiro-ministro.Sobre as eleições presidenciais, previstas para janeiro do próximo ano, Pedro Nuno Santos continua a aguardar a disponibilidade de candidatos na área socialista.