Pedro Nuno Santos reprova privatização da TAP pela mão do Governo de Passos Coelho

Após meses em silêncio e com o mandato de deputado suspenso a seu pedido, Pedro Nuno Santos começou a ser ouvido na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, por requerimento do PSD, sobre a situação da TAP no período entre 2015 e 2023.

, há quase seis meses, como começou por declarar o próprio.Mas os temas relativos à saída do ex-ministro das Infraestruturas só será abordado na comissão parlamentar de inquérito da próxima semana.Começando por mencionar a questão da privatização da TAP, Pedro Nuno Santos lamentou que se tenha criticado que esta era uma decisão do Partido Socialista para “desviar as atenções sobre o tema que levou à constituição da CPI”.Referindo-se à, recordou o ex-ministro., repetiu, frisando que o Estado ficou “não só responsável pela dívida” já existente, como também pela dívida já contraída “pelo privado” que a comprou.

“A venda que foi feita significava que, se o negócio corresse bem, qualquer mais-valia gerada era do privado; se o negócio corresse mal, o Estado pagava. Para o bem, a empresa era do privado; para o mal, era do Estado”.







"A auditoria é suficientemente grave para nós a ignorarmos e continuarmos a fazer audições como se não soubéssemos que há uma auditoria que diz que é possível que todos tenhamos sido enganamos. E eu digo todos: que a TAP tenha sido enganada, que o Governo do PSD tenha sido enganado, que o país tenha sido enganado", afirmou Pedro Nuno Santos.



O ex-governante acrescentou que, se se confirmar a veracidade dos indícios apontados na auditoria ao negócio com a Airbus feito pelo ex-acionista privado da TAP David Neeleman, que apontam para a possibilidade de a companhia aérea estar a pagar acima do preço do mercado, tem de se "exigir que os contratos sejam revistos". Segundo o mesmo, "a empresa estava numa situação difícil", e sem a intervenção do PS a empresa poderia ir à falência. Foi um "negócio mal feito que lesou o erário público: o Estado tinha a responsabilidade financeira mas não o controlo da empresa".





"Não podemos ignorar esta informação e tem que ficar claro para a TAP e Airbus que tem que se confirmar se a auditoria tem alguma veracidade e então todos temos que exigir que os contratos sejam revistos", defende Pedro Nuno Santos. "Se temos alguma preocupação com a TAP, se aquela auditoria tem fundo de verdade, então que tenha consequências, porque há um valor que é do Estado português".





A venda da TAP em 2015, durante o Governo do PSD e CDS-PP, "é um padrão sobre como a direita vê as empresas públicas". Pedro Nuno Santos deu ainda como exemplos as privatizações da Groundforce e da ANA, que deu em 2022 mais de 330 milhões de euros de lucro e o Estado recebeu oito milhões.



"Tenho muito orgulho do trabalho que fizemos para salvar a TAP e garantir que continuava a voar e sobretudo porque provamos que a TAP empresa pública pode dar lucro e ser viável", disse ainda. "Não foi um acaso porque no primeiro ano que a TAP deu lucro, conseguimos que a CP também desse lucros e não há nenhum ministro, nos últimos 50 anos, que se possa gabar de ter deixado a TAP e a CP a dar lucro".

PSD acusa PS de culpar sempre Governo de Passos Coelho





As questões começaram com o deputado do PSD, Paulo Moniz, que afirmou a Pedro Nuno Santos que quando a TAP foi privatizada a empresa “não tinha dinheiro para pagar salários”.



“O PS usa sempre o mesmo mantra: a culpa é de Passos”, sublinhou o deputado, acrescentando que os socialistas se desresponsabilizam da situação.



Sobre a demissão do ex-ministro, disse que a “aparente nobreza” do ato “desaparece” quando se passam 22 dias entre afirmação de que só tinha ficado a par dos pormenores do acordo de saída de Alexandra Reis da administração da TAP em Dezembro de 2022 e comunicado em que assumiu ter dado anuência ao acordo no início de 2022.



O deputado, que falou em “total ingerência política”, quis também saber o que é que justificou o pagamento dos 55 milhões de euros a David Neeleman, quando este saiu do capital da TAP em Outubro de 2022, e o que é que a TAP ganhou com a reversão parcial da privatização em 2016, altura em que o PS garantiu que o Estado ficasse com 50 por cento do capital.







Além disso perguntou como Pedro Nuno Santos convive com a desarticulação do seu ex-Ministério com o das Finanças.



"É inacreditável como é que não informou a tutela financeira de um pedido da CEO para pagar a indemnização a Alexandra Reis".



"O PS usa a esfera pública como arena para lutas palacianas. Neste lodo e lutas fraticidas quase nunca ninguém é responsabilizado", acusou ainda o deputado do PSD.







Em resposta, o ex-ministro voltou a reafirmar o seu "profundo orgulho" nos resultados da TAP, defendeu como é "fundamental" a companhia para o país, seja pelo turismo que traz como pela coesão dos territórios, a sua contribuição para as exportações.



"Ter uma empresa exportadora como a TAP é das maiores riquezas do país; a TAP tem uma importância macroeconómica singular."



O ex-ministro vai buscar números. A TAP comprou 1300 milhões de euros a empresas nacionais em 2019 e "tem outra dimensão que é pouco discutida: Portugal é um país periférico e a situação geográfica pesa no seu desenvolvimento". O hub de Lisboa e a TAP "dão uma centralidade a Portugal que o país não tem no quadro europeu. Ou aproveitamos essa centralidade ou perdemos um dos maiores activos do país".





"Injetámos 3,2 milhões de euros na TAP, e perderíamos incomensurávelmente mais do que estes 3,2 milhões", indicou, citando depois um estudo da McKinsey que estimava que "Portugal perderia 10 mil milhões de euros até ao final da década se a TAP tivesse encerrado".





Pedro Nuno Santos reconhece que havia uma "bravata de nacionalização" por parte do PCP, Bloco e até do Livre, mas "essa não era a ideia do Governo socialista".





Pedro Nuno Santos lembrou, então, que o país estava "no limite" na altura do acordo com a TAP e o Governo tinha "duas opções": "Ou nacionalizávamos a empresa, com tudo o que isso significava - e nós não queríamos isso. Estávamos preparados para nacionalizar a empresa, mas não queríamos nacionalizar a empresa".



"Porque nacionalizar também tem custo. Implica uma avaliação e um potencial pagamento ao privado. Para além do efeito reputacional que teria naquela. Para além da dificuldade que seria a TAP regressar ao mercado com uma nacionalização contestada em tribunais internacionais. Para além de que seria muito difícil conseguirmos aprovar um plano de reestruturação depois de ter feito uma nacionalização contra investidores privados", continuou.



"Fizemos tudo para evitar a nacionalização e foi por isso que se iniciou uma nacionalização com o privado que estava, de forma mais clara, a bloquear a injeção, a não concordar com as condições que o Estado queria impor para emprestar 1,2 milhões de euros do povo português".

"Estado assumia por completo toda a dívida existente na TAP e toda a dívida futura"

O deputado socialista Hugo Costa pediu ao ex-ministro que revelasse quais seriam os custos da não intervenção na TAP quando a pandemia abalou o país e o mundo. Quesionou ainda sobre quais os dados que o Estado português, na altura, detia sobre as perdas com os contratos com a airbus que a auditoria da Airborne capital estima em 254 milhões de dólares.



Também do Partido Socialista, o deputado Pedro Coimbra acrescentou que "o Estado assumia por completo toda a dívida existente na TAP e toda a dívida futura", questionando o agora deputado sobre se acha que sem as cartas de conforto dadas aos accionistas em 2015 se o processo de privatização também seria culminado daquela foram.





Pedro Nuno Santos respondeu, então, que sem o PS e se o modelo de 2015 vigorasse até 2020, "aconteceria que a TAP em 2020 seria pública", responde Pedro Nuno Santos.



"Em fevereiro de 2020 ainda havia 141 milhões de euros por refinanciar, estavam ainda sujeitas à carta de conforto e o Governo do PSD teria imposto a si próprio em 2015 a ficar com a empresa em 2020".





O ex-ministro aproveitou a intervenção para elogiar o trabalho de Miguel Frasquilho, que liderou a TAP num período muito difícil, e foi "muito presente" na negociação do plano de reestruturação.



"Cumpriu a sua missão de forma muito competente e leal" e Pedro Nuno Santos gostaria que "pudesse continuar". "Mas a opção que acabámos por tomar foi de renovação total e integral dos órgãos sociais - e não teve nada a ver com o primeiro-ministro", garantiu o ex-ministro.



Sobre a ANA "bem gerida", Pedro Nuno Santos começa por reconhecer a "capacidade do PSD passar a mensagem que as empresas se estavam a deteriorar" mas também "a culpa de alguns governos".



"Estiveram lá quatro anos, deixaram a TAP chegar ao limite", apontou Pedro Nuno Santos. "Bruno Dias sabe bem: deixa-se descapitalizar, degradar e depois vender." E insiste: "Deixaram a TAP chegar a uma situação limite."



"Temos o aeroporto Humberto Delgado a rebentar pelas costuras. O aeroporto recusa voos porque não tem capacidade para receber todas a pessoas que querem vir para Portugal. A gestão pública não faria pior: faria igual ou melhor. Dizer que se fosse o Estado a gerir não conseguiria promover aquele activo, eu não sei se há melhor negócio do que o da ANA."



Pedro Nuno Santos defendeu também a sua estratégia para as empresas de áreas fundamentais para o país, criticando até os executivos socialistas.



"Entre PSD, CDS e PS, quando olhamos para a EDP, REN, PT e por aí fora, percebemos o que, do ponto de vista estratégico e remuneração, o que o Estado perdeu ao longo destes últimos anos."



"Mesmo aquelas empresas que toda a gente jura a pés juntos que nunca darão lucros, quantos ministros tinham saído com a CP a dar lucro?(...) É para termos consciência de que, ao contrário do que se vaticina sobre empresas públicas, elas não são um fardo; o Estado tem é que ter uma relação saudável" e dar-lhes condições.



Chega acusa acusa Galamba de "mentir"





O deputado Filipe Melo, do Chega, voltou a colocar a indemnização de Alexandra Reis em cima da mesa.



"A atitude que teve ao apresentar a demissão foi naturalmente nobre mas não podia ser outra. O que faz foi autorizar um pagamento por mensagem, ignorando o estatuto do gestor público [de Alexandra Reis] e sem consultar a tutela financeira".



Atuação ue o deputado do Chega considera que vai ao encontro do que o secretário de Estado de Pedro Nuno Santos fazia então": "Usava e abusava do poder".



Filipe Melo tocou ainda no assunto João Galamba, acusando-o de não conhecer o dossier da TAP e de "mentir com os dentes todos", questionando Pedro Nuno Santos sobre se Frederico Galamba "era ou não um assessor competente" e "um homem violento".