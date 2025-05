Pedro Nuno Santos saúda católicos portugueses após escolha do novo papa

"Nós precisamos de um mundo em que os povos consigam viver em paz e respeito e penso que a igreja tem esse papel de grande respeito mesmo no mundo que não é católico", sublinhou o líder socialista, apontando "uma igreja que seja ouvida e um papa que seja ouvido".





O secretário-geral do PS manifestou o desejo de que o novo papa Leão XIV seja "um farol de paz, de diálogo e de dignidade humana" e prossiga o legado de Francisco.



"Hoje é um dia importante para o mundo - e não apenas para os católicos - com a eleição de Sua Santidade o papa Leão XIV. Cabe-lhe agora a responsabilidade de assumir e prosseguir com o legado e o exemplo do papa Francisco", pode ler-se numa mensagem das redes sociais de Pedro Nuno Santos.



O líder do PS espera que, num tempo de incerteza e conflito, "o novo papa possa ser um farol de paz, de diálogo e de dignidade humana (...) Princípios que dizem respeito a crentes e não crentes, e que devem inspirar todo o mundo", apontou.







c/ Lusa