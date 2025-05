Pedro Nuno Santos "surpreso" quando ouve Montenegro falar de "sucesso"

O Partido Socialista, já ultrapassou várias crises. Foi com o PS que se ultrapassou a austeridade, foi com o PS que se ultrapassou a pandemia e foi com o PS que se ultrapassou o pico inflacionista", afirmou.E, é repetindo que o candidato da AD e primeiro-ministro deixa a economia portuguesa "em queda" - depois de o Instituto Nacional de Estatística ter revelado que o PIB caiu 0,5% no primeiro trimestre deste ano face aos últimos três meses de 2024 - que Pedro Nuno Santos defende que só o programa eleitoral do PS pode travar a quebra:, assinalou.Mas, diz o líder do PS, não é apenas na economia que são visíveis as "falhas" do Governo da AD e Pedro Nuno Santos dá como exemplos a saúde, a habitação ou a investigação científica., aponta Pedro Nuno Santos, que lamenta um "corte de 69%" no financiamento de centros de investigação "qualificados com muito bom", o que, de acordo com o líder do PS, vai "privilegiar apenas o financiamento dos centros de investigação com excelência".

Já sobre o tema da habitação, outro dos assuntos abordados durante a passagem pela Covilhã, no distrito de Castelo Branco, o secretário-geral do PS refere que são vários os problemas e que nem os programas que já estavam e curso estão a ser salvaguardados.





"Já ajudava que, por exemplo, o Porta 65 não estivesse a demorar sete meses a chegar aos nossos jovens, mas também aconteceu o corte no apoio extraordinário às rendas", sublinha Pedro Nuno Santos, que insiste: "Eu fico sempre surpreso quando ouço Luís Montenegro falar do sucesso. Sucesso porquê?", conclui o líder do PS, que quer que esta questão faça parte do processo de reflexão dos eleitores ano dia 18 de maio.











Reportagem de João Alexandre