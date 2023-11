Pedro Nuno Santos vai candidatar-se à liderança do PS

Pedro Nuno Santos vai avançar com a candidatura à liderança do PS. A decisão está tomada, independentemente do calendário que venha a ser definido pelo Presidente da República. José Luís Carneiro também está a equacionar uma eventual candidatura à liderança do PS.

O ex-ministro tem recolhido apoios de vários dirigentes do partido. A RTP sabe que está a ser preparado um documento de apoio à candidatura de Pedro Nuno Santos que terá já dezenas de assinaturas de atuais e antigos dirigentes do PS.



Esse documento deverá ser divulgado nos próximos dias depois da realização da reunião da Comissão Política, marcada para esta noite.



Ao longo dos últimos dias, o ministro da Administração Interna tem recebido apoios de vários quadrantes do partido e tem feito vários contactos, mas não tem nenhuma decisão definitiva tomada.



Essa decisão vai depender da declaração que o Presidente da República fará hoje ao país e do calendário que o chefe de Estado venha a definir no caso de convocar eleições antecipadas.