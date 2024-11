Pedro Nuno vê Governo como "incompetente e irresponsável"

Foto: Henrique Casinhas - SOPA Images via Reuters Connect

O secretário-geral do PS diz não ter qualquer dúvida de que o Governo é "incompetente e irresponsável". Pedro Nuno Santos anuncia que os socialistas vão chumbar todos os pedidos de autorização legislativa que o Governo venha a apresentar. A garantia, deixada numa entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, está relacionada com alterações à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.