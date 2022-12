Pedro Sousa Carvalho. Alexandra Reis "não podia receber 500 mil euros" de indemnização

Foto: RTP

Se foi despedida da TAP, de acordo com o Estatuto de Gestor Público, Alexandra Reis no máximo devia receber 245 mil euros. Pelo menos segundo as contas feitas pelo comentador de economia da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, que explicou o enquadramento da lei que gere os contratos públicos.