Pedrógão Grande consolidou a imagem do "presidente dos afetos". Cotrim de Figueiredo quer ser mais do que isso

"O Estado não pode falhar, o Estado não pode ser omisso - o Estado tem de ser responsável pelos seus cidadãos, porque nós também pagamos impostos aqui", afirmou. É uma preocupação partilhada pelo candidato liberal à Presidência da República.





Cotrim de Figueiredo defende que o país tem de preparar-se mais, melhor e atempadamente, para evitar tragédias como a que, há quase 10 anos, fez 66 mortos naquele concelho do distrito de Leiria. É por isso que ele visita o memorial às vítimas dos incêndios florestais neste mês de janeiro: para saber se o Governo está ou não preparado para os incêndios do verão.

", alertou Cotrim de Figueiredo.O candidato garante que, se chegar ao Palácio de Belém, vai pedir explicações ao Governo sobre o combate aos incêndios e sobre a gestão florestal. Cotrim de Figueiredo promete pressionar para ver transformações. A tragédia de Pedrógão Grande consolidou a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa como o presidente dos afetos, mas o candidato liberal espera ser mais do que isso. "", disse.E o Presidente que a ajudaria a resolver problemas seria o mesmo que, hoje, aconselharia a. Cotrim de Figueiredo acredita que Ana Paula Martins tem cometido erros a mais - e a notícia de que o Governo não reativou o reforço de ambulâncias para o inverno é, para o candidato presidencial,

"É uma negligência grave. Achar que 100 ambulâncias - que, apesar de tudo, são bastantes - não fariam diferença nesta altura de necessidade acrescida de resposta, está nas fronteiras daquilo que eu considero a perda de condições políticas para exercer o cargo de ministro. Já me têm ouvido dizer que enquanto Presidente da República - e mesmo enquanto agente político - nunca fui lesto a pedir cabeças. Não sou, acho que a composição dos governos compete aos primeiros-ministros e a errada composição será julgada pelos portugueses nas urnas - acho que é assim que deve ser. Mas já são excessivos os casos que envolvem a Ministra Ana Paula Martins", afirmou.





O que diria, então, Cotrim de Figueiredo Presidente a Luís Montenegro? "Recomendaria seriamente, nesse contacto pessoal com o senhor primeiro-ministro, que substituísse a senhora Ministra da Saúde", conclui, já à margem de uma visita à Academia Cultural e Social de Maceira.