Pela paz e cooperação. PCP contra o envio de armas para teatros de guerra

A entrevista começou com a posição do Partido Comunista Português, desde o início do conflito na Ucrânia. Na opinião do líder comunista "mostrar solidariedade é parar a guerra".





Questionado sobre o facto de o PCP ter sido o único partido que não aplaudiu, na quarta-feira passada, os deputados ucranianos que estiveram na Assembleia da República, Paulo Raimundo começou por considerar que a questão devia “ser feita aos outros partidos”.



De acordo com Paulo Raimundo, “os partidos que aplaudiram aqueles deputados ucranianos são os mesmos que condenaram a Ucrânia, há três a esta parte, a uma guerra e que levaram milhares de ucranianos à morte”.



“Aliás estão disponíveis, inclusive, para que a guerra continue até ao último ucraniano”, acusou o secretário-geral do PCP. Por isso, segundo Raimundo, “a melhor forma de mostrar solidariedade com o povo ucraniano é parar esta guerra que está a destruir território, a destruir a vida de milhares de pessoas”. E "eese é que era o grande contributo que devíamos dar ao povo ucraniano".





"É nesse contributo que o PCP está profundamente empenhado”, continuou.



O líder comunista apresentou ainda uma segunda razão para a posição do partido sobre esta questão: “uma larga percentagem dos deputados portugueses que aplaudiram os deputados ucranianos na Assembleia da República se estivessem na Ucrânia não podiam ser deputados (…) porque a Ucrânia tem ilegalizados um conjunto de partidos”.





E acrescentou: "O que o Partido Socialista fez quando bateu palmas de pé foi aprovar a ilegalização do seu partido irmão na Ucrânia, assim como os sociais-democratas”.



“Não somos hipócritas. Solidariedade com o povo ucraniano, condenamos a guerra desde o princípio (…) e não devemos perder nenhuma oportunidade de acabar com a guerra”.





Pelo PCP, sublinhou ainda, "a guerra nem tinha começado".







Sem confirmar nem desmentir que o partido é contra o envio de armas para Kiev, Paulo Raimundo voltou a frisar que a guerra “tinha de ser evitada” e que se devia ter “feito tudo para que acabasse”. No entanto, afirmou que, pelo contrário, intensificou-se o conflito.



“Perante oportunidades que há para a paz, aquilo a que estamos a assistir não é a construção desses caminhos de paz”, apontou. “É o caminho de mais armas, mais destruição”.





Na perspetiva do PCP, “havia várias formas” de o Governo se solidarizar com a Ucrânia, mas optou “pelo envio de mais armas”.