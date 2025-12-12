"Perigo de governamentalização" da Lusa. PS quer ouvir ministro da Presidência no Parlamento

"A nossa maior preocupação é o perigo de governamentalização da Lusa", afirmou o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, em declarações aos jornalistas no Parlamento.



Como "iniciativa imediata", o PS chamará ao parlamento o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, com a tutela da comunicação social.





O PS pretende ver esclarecido o "caminho" que o Governo quer dar à agência Lusa, "em particular à nova forma institucional de governação da agência de notícias".





com Lusa