"Perseguição" da academia. BE critica silêncio do Governo

O Bloco de Esquerda critica o silêncio do Ministério da Educação sobre o inquérito enviado pelos Estados Unidos às universidades Portuguesas. A coordenadora do partido esteve hoje reunida com o diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

A Direção transmitiu que não há avanços sobre uma possível retirada de financiamento, mas que há investigadores portugueses a ser alvo de perseguição nos Estados Unidos.



Mariana Mortágua acusa o Governo de estar mais preocupado em dirigir a ação do Estado para as eleições do que em pronunciar-se sobre o que considera ser uma "ingerência" de um Estado estrangeiro em matérias de soberania nacional.



A coordenadora do Bloco lamenta que o ministro da Educação não tenha contactado as Universidades visadas.