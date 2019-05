Pesca da sardinha vai ter duas fases

Reuters

Em entrevista à Antena 1, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, detalha o calendário para este ano, e deixa um alerta aos pescadores: ”nós não podemos capturar sardinha que não temos”.



A quota para este ano ainda não está fechada. Há uma proposta em cima da mesa das negociações europeias que aponta para um limite a rondar as 10 mil e 800 toneladas - um valor que terá de ser repartido por Portugal e Espanha.



A ministra do Mar avisa desde já que é impossível chegar às 15 mil toneladas defendidas pelas associações de pesca, e refere que é preciso encontrar soluções para a falta de sardinha nas águas portuguesas. Lembra que a ciência pode dar uma ajuda.