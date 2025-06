Pescas. Montenegro promete intensificar fiscalização

O executivo garantiu que o Governo tem "toda a disponibilidade para acompanhar pescadores quando eles sofrem efeitos das nossas medidas".



A par desse acompanhamento, o primeiro-ministro sublinha a importância de gerir as alterações climáticas e aprofundar o conhecimento científico, dizendo-se ainda "muito empenhado" em apertar com a fiscalização.



É a forma de tentar evitar que outros pescadores que não os pescadores portugueses violem as regras impostas. "Contamos com tecnologia e conhecimento científico", apontou.