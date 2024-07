A Procuradora-Geral da República vai ser ouvida no Parlamento em setembro. Vários partidos e também o ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, tinham pedido, até agora, que Lucília Gago esclarecesse a Operação Influencer e os contornos do caso que levou António Costa a apresentar a demissão, em outubro do ano passado.