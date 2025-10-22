Pinto Balsemão. Cavaco Silva assinala contributo para liberdade e democracia

Numa mensagem escrita, Cavaco Silva diz ter recebido a notícia da morte de Francisco Pinto Balsemão com "profundo pesar".





Para além de fundador do PSD e antigo primeiro-ministro, Cavaco Silva destaca o papel de Balsemão como "empresário fundamental para a liberdade de imprensa no nosso País, enquanto fundador do Expresso e da SIC".





Cavaco Silva recorda que enquanto era Presidente da República, a 25 de abril de 2011, condecorou Francisco Pinto Balsemão com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.





"Entendi então que era a expressão máxima de gratidão pelo seu contributo para a Liberdade e a Democracia no nosso país", sublinha.

"Curvo-me perante a sua memória"





Aníbal Cavaco Silva sublinha o papel de Pinto Balsemão como "pioneiro na comunicação social livre, mesmo antes da liberdade vingar".



"Pinto Balsemão mostrou ousadia perante o antigo regime. A fundação do então Partido Popular Democrático a 6 de maio de 1974, ao lado de Sá Carneiro e de Magalhães Mota, permanecerá como um legado para a história da nossa democracia", vincou.





O antigo chefe de Estado e antigo primeiro-ministro destaca o legado de Francisco Pinto Balsemão pelo seu "empenho na revisão constitucional de 1982 e nas negociações para a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia", ainda como presidente do PSD e chefe de Governo.





"Nesta hora de tristeza, envio à sua família, em meu nome e no da minha mulher, as mais sinceras condolências e curvo-me perante a sua memória", conclui Cavaco Silva.