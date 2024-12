Pizarro eleito candidato do PS à Câmara do Porto

A candidatura de Pizarro foi eleita com 61 votos a favor, quatro contra e sem abstenções.

"O Manuel Pizarro é o candidato que reúne as melhores condições para liderar uma candidatura vencedora em 2025", afirmou, em declarações à Lusa, o presidente da concelhia socialista, Tiago Barbosa Ribeiro.

Destacando que o partido "está unido e determinado a recuperar a Câmara do Porto", Tiago Barbosa Ribeiro afirmou que este foi "um processo exemplar" que permitiu "uma escolha ponderada e atempada".

Para o líder da concelhia, Pizarro é um candidato "capaz de mobilizar o PS" e de agregar pessoas.

"O Porto precisa de um projeto autárquico transformador, liderado pelo PS, mas que vá além dele, envolvendo toda a cidade", sustentou.

A escolha será agora remetida para a Distrital do PS Porto que se reunirá no dia 17 de dezembro para aprovar o nome dos candidatos às autarquias do distrito.

Esta é a terceira vez que Pizarro se candidata à Câmara do Porto, tendo a primeira sido em 2013, ano em que o atual presidente Rui Moreira conquistou a autarquia e atribuiu os pelouros da Habitação e Ação Social a Pizarro, no âmbito de um acordo de governação.

Nas autárquicas de 2017, o movimento de Rui Moreira recusou o apoio do PS à sua recandidatura devido a uma alegada tentativa de interferência nos lugares que os socialistas ocupariam na lista, o que levou o PS a apresentar Pizarro como candidato.

Desde 2001, ano em que Nuno Cardoso perdeu as eleições para o social-democrata Rui Rio, que o PS não está à frente dos destinos do município.

Manuel Pizarro nasceu em 1964 em Coimbra, mas residiu sempre no Porto, cidade em que foi médico no Centro Hospitalar e Universitário de São João e diretor clínico do Hospital da Ordem da Trindade.

No plano político, Manuel Pizarro foi escolhido em 2022 para ministro da Saúde, cargo que ocupou até 2024, tendo sido responsável pela criação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e das Unidades Locais de Saúde (ULS).

Entre 2008 e 2009 foi secretário de Estado da Saúde e, entre 2009 e 2011, secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Foi eurodeputado entre 2019 e 2022, e presidente da delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu, substituindo no cargo Carlos Zorrinho.

Manuel Pizarro tem no currículo múltiplas publicações científicas na área da sua especialidade, nomeadamente sobre hipertensão e doenças autoimunes.

Foi deputado do PS na Assembleia da República (2005-2013), tendo integrado a Comissão Parlamentar de Saúde.

A Câmara do Porto é atualmente liderada pelo independente Rui Moreira, que não poderá recandidatar-se por atingir o limite de mandatos permitido por lei.

As eleições autárquicas deverão decorrer no segundo semestre de 2025.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).