PJ e Marinha intercetam submersível no Atlântico com 1,7 toneladas de cocaína

Os quatro detidos, provenientes da Venezuela, estão hoje a ser ouvidos em interrogatório judicial no juízo de instrução criminal de Ponta Delgada, São Miguel, nos Açores, adiantou a PJ à Lusa.

Em comunicado hoje divulgado, a PJ refere que a operação `El Dorado` aconteceu nos últimos dias, levando à interceção da embarcação e da droga em pleno oceano Atlântico.

O semissubmersível seria utilizado "por uma organização criminosa transnacional", adiantou a PJ no comunicado sobre a operação, que "teve origem em informação partilhada no Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N) e em que participaram também a National Crime Agency do Reino Unido, a Drug Enforcement Administration e a Joint Interagency Task Force South, ambas dos EUA.

"Na embarcação, intercetada em pleno Oceano Atlântico, seguiam quatro tripulantes, juntamente com o produto estupefaciente, que teria como destino final diversos países do continente europeu. A investigação, a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, prossegue em cooperação com as autoridades de outros países", lê-se no comunicado da PJ, que agendou uma conferência de imprensa sobre a operação para a manhã de terça-feira.