Política
PJ faz buscas na Câmara de Matosinhos
Em causa estão serviços de assessoria de imprensa, confirmou já a própria autarquia.
A Polícia Judiciária (PJ) realizou, esta quinta-feira, buscas na Câmara de Matosinhos no âmbito de um inquérito em curso relativamente a serviços de assessoria de imprensa.
A operação foi confirmada pela própria autarquia, liderada por Luísa Salgueiro.
"A Câmara Municipal de Matosinhos confirma que a Polícia Judiciária esteve nas instalações municipais", referiu a autarquia do distrito do Porto em declarações à Lusa.
O município garante que prestou toda a colaboração solicitada e disponibilizou a documentação requerida, considerando que "este tipo de diligências é comum na administração pública".
c/Lusa