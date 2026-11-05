PJ faz buscas na Câmara de Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ) realizou, esta quinta-feira, buscas na Câmara de Matosinhos no âmbito de um inquérito em curso relativamente a serviços de assessoria de imprensa.





A operação foi confirmada pela própria autarquia, liderada por Luísa Salgueiro.





"A Câmara Municipal de Matosinhos confirma que a Polícia Judiciária esteve nas instalações municipais", referiu a autarquia do distrito do Porto em declarações à Lusa.





O município garante que prestou toda a colaboração solicitada e disponibilizou a documentação requerida, considerando que "este tipo de diligências é comum na administração pública".





c/Lusa