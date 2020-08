PJ investiga ameaças a deputadas de esquerda e activistas antiracistas

Entre os ameaçados estão as deputadas Mariana Mortágua e Beatriz Gomes Dias do Bloco de Esquerda e ainda Joacine Katar Moreira.



As ameaças surgem depois de ter sido feita uma manifestação de um grupo ligado à extrema-direita.