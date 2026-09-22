PM assegura nos EUA que Portugal vai ter excedente este ano e crescer acima da média europeia

Luís Montenegro foi hoje o convidado para a tradicional cerimónia de encerramento do mercado bolsista e, perante investidores, empresários e representantes da comunidade portuguesa, deixou a mensagem de que "Portugal está muito aberto" aos investimentos e negócios com os Estados Unidos.

"Nós somos um dos países mais seguros do mundo, com estabilidade política, financeira e social", destacou.

Na vertente económica, sublinhou que Portugal vai ter, pela quarta vez consecutiva, "um excedente" orçamental.

"Portugal continuará a crescer mais rápido do que a zona a euro, mantendo a inflação sob controlo", disse.

Perante algumas dezenas de representantes das comunidades portuguesas e empresários, o chefe do Governo falou em inglês, após breves palavras da presidente da Bolsa de Nova Iorque, Lynn Martin, que elogiou "o futuro brilhante da economia portuguesa".